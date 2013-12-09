Украинский журналист дал Оскара Киселеву "за ложь и ахинею" (видео)
02:42, 09 декабря 2013Политика
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Украинский журналист Виталий Седюк ворвался в прямой эфир новостей "Россия 24" на Майдане в Киеве.
Такое видео появилось в YouTube, пишет Украинская правда.
Инцидент произошел в воскресенье днем, когда вокруг русского журналиста собрались сотни украинцев, которые требовали говорить правду.
"Передайте Оскар телеканалу Россия и Дмитрию Киселеву за ложь и ахинею по отношению к Евромайдану!", - прокричал в эфир Седюк.
Напомним, в эфир российского телеканала "Россия" вышел сюжет о событиях на Евромайдане в Киеве
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