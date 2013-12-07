Мост между США и Канадой зажгли цветами Украины в поддержку Евромайдана (фото)

В мире прошла еще одна акция солидарности с украинцами, которые митингуют в поддержку евроинтеграции, - на сей раз желто-голубыми цветами засветился мост, который соединяет США и Канаду.

Об этом сообщает Медиа-портал украинской диаспоры VIDIA.

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«Peace Bridge между городом Баффало штатом Нью-Йорк и городком Форт Эри канадской провинции Онтарио стал желто голубым», - говорится в сообщении.

Напомним, раньше в польском Кёльце желто-голубыми флагами украсили центральную улицу и главную площадь города, во Вроцлаве голубым и желтым засветился стадион, а в Варшаве – самый высокий дом – Дворец культуры и спорта.