Мост между США и Канадой зажгли цветами Украины в поддержку Евромайдана (фото)
В знак солидарности с Евромайданом мост между США и Канадой светится цветами украинского флага
В мире прошла еще одна акция солидарности с украинцами, которые митингуют в поддержку евроинтеграции, - на сей раз желто-голубыми цветами засветился мост, который соединяет США и Канаду.
Об этом сообщает Медиа-портал украинской диаспоры VIDIA.
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«Peace Bridge между городом Баффало штатом Нью-Йорк и городком Форт Эри канадской провинции Онтарио стал желто голубым», - говорится в сообщении.
Напомним, раньше в польском Кёльце желто-голубыми флагами украсили центральную улицу и главную площадь города, во Вроцлаве голубым и желтым засветился стадион, а в Варшаве – самый высокий дом – Дворец культуры и спорта.