В Риме прошли акции в поддержку евроинтеграции Украины и памяти жертв Голодомора

Как передает корреспондент УНИАН, на площади возле собора святой Софии вчера собрались несколько десятков студентов из Украины, которые учатся в папских и итальянских учебных заведениях, с лозунгами: «Украина, мы с тобой!», «Украинцы в Италии - за евроинтеграцию!».

Как сообщила соорганизатор акции, студентка одного из римских вузов, редактор «Украинской газеты» Марьяна Сороневич, участники манифестации собрались возле собора, который является «сердцем Украины в Риме, возле памятника Тарасу Шевченко, в знак протеста против неподписания Украиной соглашения с Европейским Союзом».

«Мы живем в Европе и видим преимущества европейских ценностей. Мы за то, что Украина подписала соглашение с ЕС», - заявила Сороневич.

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Собравшиеся держали государственные флаги Украины и пели украинские песни, а также проводили сбор подписей среди украинцев, проживающих в Италии, в поддержку евроинтеграции Украины.

По словам студентки Наталии Марчук, «собранные подписи мы передадим на Майдан в Киев, чтобы засвидетельствовать поддержку зарубежных украинцев подписания соглашения с ЕС».

На акции было обнародовано письмо-обращение украинцев Италии к народу Украины, в котором говорится: «Проживая на территории Итальянской Республики, мы имеем возможность оценить все преимущества и недостатки членства в ЕС. Считаем, что Украина является европейским государством, а ее стабильное развитие напрямую зависит от углубления сотрудничества с Европейским Союзом».

Также авторы письма отмечают: «Мы обращаемся к тем, которые уже сегодня отстаивают право на будущее на майданах Украины, и к тем, кто еще не осмелился присоединиться к акциям протеста: призываем вас выразить свою убедительную позицию относительно пути, по которому должна двигаться Украина. Давайте выйдем на майданы и площади, без партийных знамен и пустых обещаний. Давайте объясним тем, которые сами надели на себя корону, что говорит народ и его нужно слушать».

Десятки прихожан, которые выходили из собора святой Софии в Риме после завершения литургии, ставили свои подписи под письмом и присоединялись к участникам акции.

Также в Риме почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, в соборе святой Софии отслужили архиерейскую божественную литургию памяти жертв Голодомора, которую возглавил предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук).

По словам пасторального координатора для украинских греко-католиков в Италии отца Марка, в совместной молитве приняли участие 15 епископов из разных стран и более 100 священнослужителей. На литургии присутствовали также представители дипломатического корпуса.

«В совместной молитве соединялась вся наша поместная Украинская греко-католическая церковь, ведь сослужили епископы из Канады, США, Бразилии, из европейских стран и разных митрополий и епархий украинской земли, а также многочисленные священники, которые служат в Риме и по всей Италии. Присутствовали представители дипломатического корпуса, в частности, посол Украины в Италии и послы Украины и Польши при Святом престоле», - сообщил отец Марк

«Христианская память не является памятью злобы или сожаления, но переменяется в молитву. И это дает нам возможность шагать в будущее. Потому весь мир почтил память жертв Голодомора под лозунгом: «Мы помним, а мир признает», - сказал глава УГКЦ. В завершение богослужения он зажег большую Свечу памяти. Присутствующие на литургии выложили в соборе из множества зажженных свечей большой крест в знак памяти жертв Голодомора.