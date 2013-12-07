СМИ: Янукович якобы подписал соглашение о присоединении к ТС

Об этом написал редактор The Economist Эдвард Лукас в своем Twitter, ссылаясь на собственные источники и заверил, что они надежны. Однако сам информацию еще не проверил, сообщает Украинская правда.

По теме: В Госдуме России ждут решения о вступлении Украины в Таможенный союз

"Слышал, что Янукович в Сочи сегодня подписал стратегическое соглашение с Россией, которое включает 5 млрд, в том числе предоплату, цена на газ 200 долларов плюс соглашение о присоединении к Таможенному союзу", - написал на своем Twitter Лукас.

Кроме того, Янукович получит от Путина 15 млрд. долларов.

По его словам, детали были разработаны в Москве, "западные правительства шокированы".

В связи с этим, отмечает Лукас, ожидается демонстративное поведение со стороны президента России Владимира Путина относительно подписания, и очень жесткая реакция (разгон, введение чрезвычайного положения) в Украине.