Саакашвили на некоторое время уйдет из политики

Находясь с рабочим визитом в Брюсселе, Саакашвили рассказал журналистам о своих дальнейших планах.

В частности, он отметил, что рассматривает несколько предложений от ведущих иностранных университетов о создании международного научного центра, сообщают Вести.ру.

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Саакашвили не раз заявлял, что намерен заняться развитием системы политического образования в Грузии, создать президентскую библиотеку и содействовать развитию виноделия. Покидать страну он не собирается.

В октябре Михаила Саакашвили вновь избрали лидером партии "Единое национальное движение". Хотя некоторые эксперты сходятся во мнении, что у него нет политического будущего, с этим не согласны однопартийцы Саакашвили.

Новым президентом Грузии избран Георгий Маргвелашвили. Он обещал улучшить отношения с Россией и не преследовать уходящего лидера по политическим мотивам.