Саакашвили на некоторое время уйдет из политики
Когда президентские полномочия Михаила Саакашвили закончатся, он некоторое время не будет участвовать в политической жизни Грузии.
Находясь с рабочим визитом в Брюсселе, Саакашвили рассказал журналистам о своих дальнейших планах.
В частности, он отметил, что рассматривает несколько предложений от ведущих иностранных университетов о создании международного научного центра, сообщают Вести.ру.
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Саакашвили не раз заявлял, что намерен заняться развитием системы политического образования в Грузии, создать президентскую библиотеку и содействовать развитию виноделия. Покидать страну он не собирается.
В октябре Михаила Саакашвили вновь избрали лидером партии "Единое национальное движение". Хотя некоторые эксперты сходятся во мнении, что у него нет политического будущего, с этим не согласны однопартийцы Саакашвили.
Новым президентом Грузии избран Георгий Маргвелашвили. Он обещал улучшить отношения с Россией и не преследовать уходящего лидера по политическим мотивам.