Попов выразил сочувствие пострадавшим на акциях протеста

Об этом он заявил во время аппаратного совещания, которое состоялось в среду, 4 декабря, в помещении Печерской райгосадминистрации.

«Я хочу выразить сочувствие всем тем, кто пострадал в массовых акциях, в частности в ночь с пятницы на субботу, 30 ноября. Оценку произошедшему дал Президент Украины, и я ее полностью разделяю. Сейчас идет следствие Генеральной прокуратуры. В ближайшее время будут даны персональные оценки и наказаны виновные в этой ситуации», – подчеркнул Александр Попов.

Говоря о вынужденном соседстве чиновников КГГА с участниками акций протеста, которые заняли первые этажи мэрии, глава КГГА заверил, что будет делать все необходимое, чтобы избежать силового решения проблемы. В частности, для общего поиска приемлемого для всех сторон варианта решения проблемы руководство КГГА уполномочило своих сотрудников во главе с советником главы КГГА Александром Мазурчаком провести необходимые переговоры с митингующими, которые пребывают в здании Киевской мэрии.

Стороны должны прийти к взаимопониманию, заявил Александр Попов. Ведь все одинаково заинтересованы в том, чтобы функционирование городской инфраструктуры столицы не прерывалось ни на мгновение. Чтоб работали детские садики, учебные, медицинские и все остальные заведения и учреждения, чтоб люди своевременно получали заработные платы и пенсии. Нужно создать такие условия, чтобы все киевляне и гости города могли безопасно чувствовать себя, пребывая в столице, и демонстрировать свою гражданскую позицию, не нарушая действующего законодательства.