ЦИК сняла с регистрации 55 кандидатов, в частности Грымчака

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

В 94-м округе с регистрации сняты 45 кандидатов, в частности, Сергей Власенко (самовыдвиженец, следователь отделения Ирпенского городского отдела ГУ МВД), Павел Козырев (самовыдвиженец, член ПР, мэр города Украинка), Виктор Романюк (самовыдвиженец, беспартийный, временно не работает). Таким образом, из 84 ранее зарегистрированных кандидатов в этом округе осталось 39.

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В 132-м округе ЦИК сняла с регистрации 2 кандидатов: Дмитрия Соколова (самовыдвиженец, предприниматель), а также Михаила Соколова (самовыдвиженец, временно не работает). Следовательно, в округе осталось 11 кандидатов в народные депутаты.

В 194-м округе ЦИК сняла с регистрации Олега Свинарчука (самовыдвиженец, президент корпорации “Богдан”). Таким образом, в округе осталось 16 кандидатов в народные депутаты.

В 197-м округе ЦИК сняла 2 кандидатов в народные депутаты - самовыдвиженцев Павла Костенко и Владимира Доманского. Следовательно, в округе осталось 16 кандидатов в народные депутаты.

В 223-м округе ЦИК сняла самовыдвиженцев Артема Глущенко, Николая Грабара, а также Александра Пелепишина (заместителя главного инженера по ремонтам ПАО “Киевэнерго”).

Также в этом округе сегодня был снят с регистрации Юрий Грымчак (субъект выдвижения - политическая партия Украинская платформа “Собор”).

Таким образом, на повторных выборах народных депутатов 15 декабря будут баллотироваться всего 152 кандидата в народные депутаты. Кандидаты сняты на основании их заявлений.