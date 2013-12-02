Начальник Киевской милиции: штурма КГГА не будет (видео)

Об этом он заявил митингующим в помещении Киевской горгосадминистрации, передает Украинская правда.

"Если будет какой-то вопрос (к митингующим) и мы сюда придем - мы с вами пообщаемся. То есть силового захвата не будет, чтобы эти люди (митингующие в КГГА) не пострадали. Зайдем, пообщаемся, может будут какие-то требования, проведем переговоры, а уже потом будем действовать", - отметил Коряк .

Вместе с тем на вопрос, рассматривался ли вариант силового освобождения помещения КГГА от митингующих, Коряк отметил: "Не знаю, кто эти слухи распространяет. Но было же обращение столичной милиции, чтобы люди, которые захватили помещение, освободили его. А о силовом захвате ничего не говорилось там".

"Поэтому я здесь сказал - мы не планируем силовой захват. Если мы будем приезжать с милицией, пообщаемся сначала с депутатами, которые там (в КГГА) находятся, а потом будем решать, как быть дальше", - добавил Коряк.

Ранее в милиции Киева предупредили, что готовы штурмом отражать админздания, "захваченные" митингующими - КГГА и Дом профсоюзов.