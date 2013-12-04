Участники митинга возле АП требуют отставки украинской власти
Участники митинга возле Администрации Президента требуют отставки правительства и Президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, возле АП со стороны улицы Лютеранской продолжается митинг.
Количество людей, пикетирующих АП, возросло благодаря прибытию новых митингующих со стороны Майдана Незалежности. Митингующие и милиционеры ведут себя мирно.
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Участники акции выступают с импровизированной сцены, установленной на микроавтобусе с громкоговорителями, и призывают к отставке правительства и президента.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром несколько тысяч митингующих отправились с Майдана Незалежности блокировать Администрацию Президента.
Как сообщили организаторы, целью шествия является усиление пикета, который сегодня выставлен возле Администрации Президента со стороны улицы Лютеранской.