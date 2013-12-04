Участники митинга возле АП требуют отставки украинской власти

Как передает корреспондент УНИАН, возле АП со стороны улицы Лютеранской продолжается митинг.

Количество людей, пикетирующих АП, возросло благодаря прибытию новых митингующих со стороны Майдана Незалежности. Митингующие и милиционеры ведут себя мирно.

Читайте также: Гражданские протесты в Украине. Хроника событий: день пятый - среда

Участники акции выступают с импровизированной сцены, установленной на микроавтобусе с громкоговорителями, и призывают к отставке правительства и президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром несколько тысяч митингующих отправились с Майдана Незалежности блокировать Администрацию Президента.

Как сообщили организаторы, целью шествия является усиление пикета, который сегодня выставлен возле Администрации Президента со стороны улицы Лютеранской.