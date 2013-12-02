В оппозиции озвучили условия переговоров с властью

До момента наказания виновных за избиение демонстрантов и отставки правительства круглый стол власти и оппозиции невозможен.

Об этом заявил народный депутат от «Батькивщины» Николай Томенко, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

«Круглый стол между властью и оппозицией должен вестись не с председателем ВР, а с Президентом и его командой, с лидерами оппозиции и Евромайдана при посредничестве международных политиков. Этот круглый стол должен быть публичным и о нем должна знать общественность», - отметил Томенко.

Но, по его словам, такой круглый стол невозможен, пока не будут наказаны виновники избиения мирных демонстрантов и пока «правительство, которое нарушило Конституцию и пошло на государственную измену, в одностороннем порядке отказавшись от курса евроинтеграции Украины, не будет отправлено в отставку».

Поэтому, информируя о дальнейших действиях оппозиции, Томенко сообщил, что завтра оппозиционные партии приглашают людей в Верховную Раду Украины, чтобы они посодействовали принятию в парламенте этих решений – отставки правительства и привлечения к ответственности всех, кто отдавал преступные приказы о разгоне Майдана и избиении мирных протестующих.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря председатель ВР Владимир Рыбак инициировал проведение круглого стола с участием представителей власти и оппозиции для обсуждения ситуации в стране.

«Завтра (2 декабря) такой круглый стол состоится, и у всех представителей процесса будет возможность высказать свои мнения», - сказал спикер.

«То, что произошло в ночь с пятницы на субботу (с 29 на 30 ноября), такое невозможно в Украине и власть поддерживать такое не будет. Завтра мы эту тему именно в переговорах затронем и будем рассматривать», - добавил он.

В ночь на 30 ноября «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве.

1 декабря на улицы столицы вышло более 500 тыс. граждан, возмущенных нападением на мирных участников протеста.