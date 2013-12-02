Рыбак планирует посадить власть и оппозицию за стол переговоров

«Завтра такой круглый стол состоится, и у всех представителей процесса будет возможность выразить свои мнения», - сказал спикер, которого цитирует Радио «Свобода».

Рыбак отметил, что как председатель парламента организует такой круглый стол.

Спикер подчеркнул, что украинцы имеют право проводить мирные собрания и выражать свое мнение, и никто не дает никому права этих людей унижать и бить.

«То, что случилось в ночь из пятницы на субботу (с 29 на 30 ноября), такое невозможно в Украине и власть поддерживать такое не будет. Завтра мы эту тему именно в переговорах затронем и будем рассматривать»

Рыбак сообщил, что встречался с Президентом Виктором Януковичом, и, с его слов, Президент также заверил его, что разгон мирных демонстрантов запрещен, и он его не поддерживает.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 ноября «беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве.

1 декабря на улицы столицы вышло до 500 тысяч граждан, возмущенных нападением на мирных участников протеста.

Однако, около полутысячи молодчиков спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали захват Администрации Президента. Они вели себя достаточно агрессивно. Журналисты, которые находились на месте события, отмечали, что провокаторы выкрикивают лозунги на украинском, а разговаривают между собой на русском языке. Они бросали в спецназ разные предметы, в том числе камни и «коктейли Молотова». Кроме того, молодчики демонстрировали хорошее владение навыками противодействия бойцам силовых структур и знают их тактику поведения.

Позднее МВД Украины сообщило, что к правонарушениям возле Администрации Президента Украины причастны свыше 300 радикально настроенных членов организации «Братство», которые действовали под надзором Дмитрия Корчинского.