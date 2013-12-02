В соцсетях стали распространять поддельные фото, как митингующие избивают «Беркут»
13:32, 02 декабря 2013Политика
7076 0
В социальных сетях стали распространять фотографии, на которых изображено, как якобы участники акции протестов в Киеве избивают бойцов «Беркута».
Как видно, в "украинском" варианте на спине правоохранителя дорисовано слово "Міліція", а на палке участника беспорядков красный флаг заменен на украинский.
На самом деле, оригинальная фотография иллюстрирует события 2009 года во время студенческих беспорядков в Афинах.
Результатом беспорядков стали пожары и погромы, они были посвящены годовщине смерти 15-летнего Александроса Григоропоулоса, который был убит полицейским вечером 6 декабря 2008.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter