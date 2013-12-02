Польский вице-премьер отменил визит в Украину

Об этом УНИАН сообщил один из организаторов мероприятия глава польско-украинской Торговой палаты Яцек Пехота.

Он сказал, что из-за решения вице-министра и ситуации в Украине организаторы мероприятия решили отложить его проведение на неопределенное время.

Пехота заметил, что свое участие в завтрашнем форуме, который должен был стать 12-м с момента основания, предварительно подтверждали около 200 участников.

Информированный источник сообщил УНИАН, что представители украинского правительства, которые выступали соорганизаторами мероприятия, хотели его провести, а решение о его отмене было принято в связи с позицией польских соорганизаторов.

Как сообщал УНИАН, Президент Польши Бронислав Коморовский отменил свой запланированный на 2 декабря визит в Украину, во время которого он планировал открыть вместе с Президентом Украины Виктором Януковичем новый пункт пропуска на общей границе, а также принять участие в упомянутом экономическом форуме во Львове.

Коморовский заявлял, что собственно украинская сторона проинформировала, что открытие пункта пропуска состоится на уровне вице-премьеров, а не президентов, как планировалось раньше.