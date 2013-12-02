Активисты не покинут здание КГГА – «Свобода»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

«Следует осознавать, - говорится в сообщении, - что заявления МВД о возможном применении мер относительно граждан, которые захватили здание столичной горадминистрации, являются провокационными. Действия милиции могут привести к кровопролитию, чего нельзя допускать в любом случае. Если представители правоохранительных органов перейдут к силовым действиям – вся ответственность за возможные последствия будет лежать на руководстве МВД и лично на главе ведомства Виталие Захарченко».

ВО «Свобода» призывает Министерство внутренних дел не совершать провокаций и в конце концов встать на сторону народа.

Как сообщал УНИАН, столичная милиция предупредила митингующих, что примет соответствующие меры в случае их отказа добровольно освободить здание Киевской городской государственной администрации, занятое в ходе массовых акций 1 декабря.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в г. Киеве.

В сообщении отмечается, что сейчас ведутся переговоры с участниками акции об освобождении помещения, но «столичная милиция предупреждает, что в случае невыполнения законных требований, будет принимать соответствующие меры относительно правонарушителей».