«Беркут» жестоко избил депутата Мищенко - ВО «Свобода»

Как сообщили УНИАН в пресс - службе ВО «Свобода», по состоянию на 22:00 депутат находится в больнице с сотрясением мозга и многочисленными ушибами.

Как рассказал пострадавший, около 16:45 он вместе с несколькими народными депутатами отправился на улицу Банковую к Администрации Президента, где на тот момент продолжалось силовое противостояние, которое грозило перерасти в жестокую схватку.

«После пресс - конференции лидеров оппозиции мы пришли на место событий, где планировали создать живую цепь, чтобы предотвратить эскалацию насилия. Во время первой волны атаки «Беркута» на протестующих я буквально вытащил около десяти журналистов и спас их от расправы. Когда же покатилась вторая волна, похоже, что «беркутовцы» получили приказ бить народных депутатов. Поэтому когда я показал свое депутатское удостоверение, пятеро озверевших силовиков бросились меня дубасить, причем целились именно в голову», - отметил депутат.

«В результате оказался в больнице. Получил сотрясение мозга, по всему телу, на спине, руках - многочисленные ушибы. Депутатское удостоверение также бесследно исчезло», - сообщил Мищенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в результате провокаций возле Администрации Президента депутату от ВО «Свобода» Алексею Кайде неизвестные кирпичом разбили голову, в результате чего он также попал в больницу.