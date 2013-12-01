Качиньский призвал ЕС подготовить "крупный план" поддержки Украины
Лидер крупнейшей оппозиционной партии в Польше "Закон и справедливость" (PiS ) и бывший глава польского правительства Ярослав Качиньский призвал Европейский союз подготовить " крупный план " поддержки Украины.
Об этом говорится в сообщении размещенном на официальном сайте партии.
" Украина действительно требует большого плана . Это не может быть какая-то мелкая поддержка . Это должны быть масштабные действия . ЕС может к ним прибегать тогда , когда надо" , - заявил он.
Лидер PiS также сказал , что от того , какой путь выберет сейчас Украина зависит , как далеко достигнет демократизация на европейском континенте , в том числе , в России.
Глава польского МИД Радослав Сикорский критически прокомментировал это заявление оппозиционного политика .
"Ожидаю от политиков PiS декларации , сколько польских миллиардов хотят закачать в коррумпированной экономику Украины , чтобы перекупить президента Януковича" , - написал он на своем twitter .
Он также заявил , что нельзя соглашаться на " меркантильные логику " России , Президента Украины Виктора Януковича и PiS , отметив , что сначала надо вводить реформы , а потом уже получать помощь.
Глава МИД также отметил , что " крупный план " для Украины уже существует.
"Это соглашение об ассоциации. Значительные средства тоже с МВФ. Надо только начать вводить реформы" , - написал он в twitter в воскресенье утром.
Как сообщал УНИАН , украинская власть назвала основной причиной отказа от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите " Восточного партнерства" в Вильнюсе недостаточную финансовую поддержку Евросоюза.
Украинская сторона оценила необходимые реформы в около 160 миллиардов евро, заявляя , что ЕС предложил лишь 1 млрд евро поддержки.
Польша , которая вступила в Евросоюз в 2004 году , получила за тринадцать лет подготовки к присоединению к евросообщества менее 6 миллиардов евро.