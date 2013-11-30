Среди «беркутовцев», разгонявших Евромайдан в Киеве, были и черкасчане - генерал милиции

Об этом в интервью черкасской Интернет -изданию «Прочерк» рассказал генерал милиции, бывший начальник Управления МВД в Черкасской области и и.о. начальника УСБУ области Николай Каплий.

«Я до последнего не верил заявлениям начальника киевской милиции Валерия Коряка, что в состав спецподразделений« Беркута», который бил и разгонял митингующих в Киеве, кроме крымчан и луганчан, входили также и черкасчане. Однако сегодня я получил тому подтверждение. Более того, знаю , что сейчас готовят на Киев из Черкасс еще 55 человек. Но это уже не «беркутовцы», а просто представители правоохранительных органов», - отметил экс - руководитель черкасского милицейского главка.

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«Я за всю историю не только независимой Украины, но и Советского Союза такого не помню! Есть инструкция, как можно применять резиновые дубинки. Никогда резиновой дубинкой нельзя бить ни по голове, ни по ключицах, ни по животу! Но мы все видели в видеорепортаж как избивали людей. Считаю, что президент должен понести ответственность за то, что произошло на Майдане», - убежден генерал милиции.

Что же касается самих «беркутовцев», то, по словам Каплия, они должны быть уволены, а затем привлечены к ответственности.

«Эти люди не должны работать в правоохранительной системе, потому что это деморализованные люди. Их надо посылать в село выполнять какую-то тяжелую физическую работу. На другое они не способны», - заявил генерал.

Он добавил, что получил информацию и относительно действий черкасских гаишников, которым дали указание хотя и не вмешиваться непосредственно в работу перевозчиков, однако настойчиво рекомендовать им не выезжать в Киев «в связи с ухудшением погодных условий».