Москаль: киевский Главк не может давать приказы «Беркуту» из других регионов

Об этом идет речь в комментарии Москаля, переданном УНИАН.

«Мне, генерал-лейтенанту милиции, который отдал служению в МВД 36 лет, горько и стыдно за события, которые состоялись ночью на Майдане Незалежности, - комментирует последние события Москаль. - Я 10 раз пересматривал кадры грубого разгона мирного собрания и был шокирован, что активнейшим участником этой звериной акции со стороны милиции стал “Беркут” Крыма. Я узнал многих из этих бойцов по лицам. Кроме того, активное участие в избиении митингующих взял “Беркут” из Днепропетровской и Луганской областей (я тоже работал в этих регионах, потому знаю многих работников МВД лично)».

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По словам депутата, ему «удалось узнать, что в целом в разгоне Площади принимали участие спецподразделения “Беркута” из всех регионов Украины, кроме трех западных областей, - Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской. Приказ об откомандировании “Беркута” в Киев дало МВД. То, что начальник Киевского главка милиции Коряк берет ответственность за разгон митинга на себя, просто неудачная попытка прикрыть начальство — он, согласно нормативно-правовым актам МВД, может руководить только киевским, а не прикомандированным из других регионов “Беркутом”. Эти подразделения ему не подчиняются. Такое право имеет только министр МВД или его заместители, поэтому именно на них лежит вся ответственность за теперешние события».

Как отметил Москаль, в 1997 г. он был переведен на должность начальника милиции в Крым — самый сложный в криминогенном плане регион Украины, где также постоянно происходили многолюдные политические акции и массовые беспорядки. «И на всех этих акциях всегда стоял впереди, а “Беркут” - за спиной. Я верил этим бойцам, как самому себе, и теперь не могу найти ответ на вопрос - как случилось, что из элитного подразделения, который действительно защищал крымчан от преступников, он превратился в бандитов, которые воюют против собственного народа?», - сказал депутат.

«… Сегодня я разговаривал с бывшими руководителями крымского “беркута”, нынешними бойцами и спрашивал - как могло случиться, что это подразделение превратилось в садистов? Ответ: “Это не мы, нам дали такой приказ”, - сказал депутат.

Он обратился к бывшим работникам МВД, у которых есть бесценный оперативный опыт, который может очень пригодится, – «выйдите, пожалуйста, на митинги протеста, высчитайте среди толпы провокаторов и не дайте им сделать свое черное дело - пролиться крови. Защитите людей от насилия, если в этом возникнет необходимость (а она возникнет, потому что в Киев стягивают “Беркут” и внутренние войска из целой Украины)».

«Обращаюсь также к действующим сотрудникам МВД - вспомните свою присягу на верность народу Украины и не выполняйте преступные приказы руководства — не применяйте силу и спецсредства против людей, которые с помощью мирных акций пытаются защитить свои гарантированные Конституцией права. Не забывайте, что вы — не бездушные наемники-манкурты, а частица этого же народа», - заявил Москаль.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 ноября, ночью «беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве: 35 участников акции были задержано, относительно них составлено админпротоколы, которые суд будет рассматривать в понедельник, 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью.

Это вызывало возмущение граждан – и собрало чрезвычайно массовые акции протеста в Киеве и других городах государства.

Вечером начальник Главного управления МВД Украины в г. Киеве Валерий Коряк заявил, что сам давал приказ бойцам спецподразделения “Беркут” оттеснить митингующих с Майдана Незалежности в Киеве.

Отвечая на вопрос, готов ли начальник киевской милиции добровольно уйти в отставку после сегодняшних событий, он сказал: «Вопрос о моей отставке и ответственности будет принимать прокуратура и МВД после проверки... если я что-то нарушил, я буду отвечать”.