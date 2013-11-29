В Киеве неизвестные избили журналистов и милиционеров - СМИ

Журналисты, пострадавшие возле Мариинского дворца, заявляют что неизвестные в центре Киева избили также двух милиционеров.

Как сообщает Украинская правда, об этом рассказал избитый журналист Дмитрий Гнап в эфире ”Общественного телевидения”.

Он и оператор Яков Любчич поделились подробностями инцидента: ”Перед президентским дворцом огромная группа ”титушков”, которые готовы идти на Майдан. Когда мы спросили, что вы здесь делаете, ответа не было”.

”Они стоят колоннами – вся площадь перед Мариинским дворцом. Мы много чего видели, но это произвело впечатление”, - говорит Гнап.

”Их вожаки крикнули: ”Вали их на землю, забирай камеру”. Нападало около 20-30. Остальные 3-4 тысячи окружили нас и наблюдали”, - рассказал журналист.

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По словам представителей СМИ, вблизи не было видно милиции. Гнап добавил, что они нашли двух милиционеров, которых попросили помочь. Но когда они подошли к Мариинскому дворцу, ”титушки” избили и этих милиционеров.

«Кроме того, милицейское руководство, которых затем разыскали журналисты, пообещало избитым милиционерам... освобождение. Потому что их, мол, предупреждали не трогать ”титушков”», - говорится в сообщении.

Гнап в прямом эфире обратился в министру МВД с требованием немедленно разобраться в ситуации и вернуть правоохранительные органы к выполнению их обязанностей.