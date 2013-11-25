Милиция не будет применять силу к митингующим - Захарченко

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, об этом он заявил во время заседания консультативно-экспертного совета при МВД.

”Мы не будем применять силу по отношению к мирным митингующим, которые не нарушили закон и вышли выразить свою точку зрения”, - сказал Захарченко.

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Он отметил, что дал поручение милиционерам и работникам спецподразделения «Беркут», в частности, не поддаваться на провокации, вести себя сдержанно.

”Исключением могли стать лишь те случаи, когда непосредственно на них нападали и они были вынуждены применить специальные средства. Ведь толпа, которая приближалась к милиционерам, это не те граждане, которые просто вышли на акцию выразить свое мнение, это активисты партий, которые провоцировали милиционеров на драку”, - заявил министр.

По словам Захарченко, люди пришли отстаивать свои идеи и права не под политическими флагами и лозунгами.

”К сожалению, некоторые политики стали удачно использовать митинг ради своих «промоакций», с провокациями милиции в том числе”, - сказал он, отметив, что милиция уважает права граждан и потому будет вести себя сдержанно.

Вместе с тем Захарченко от имени МВД призвал митингующих к порядку, но предупредил, что ”в случае нарушения закона милиция будет вынуждена привлечь виновных к административной или уголовной ответственности”.