Активиста одесского Евромайдана приговорили к 43 часам исправительных работ

В Одессе Приморский районный суд в четверг вечером назначил участнику акции в поддержку Евромайдана Виталию Устименко наказание в виде 43 часов исправительных работ. Об этом УНИАН сообщила представитель пресс-службы «Евромайдан-Одесса» Алена Балаба. По ее словам, суд счел, что Устименко совершил деяния, предусмотренные ст. 185 («злостное неповиновение законным требованиям работника милиции») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

У Устименко есть 10 суток на обжалование данного судебного вердикта в апелляционном порядке.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября около 5.15 в Одессе разогнали Евромайдан. По данным пресс-службы Евромайдана-Одесса, лидера «Демократического альянса» в Одессе Алексея Черного забрали в автозак вместе с двумя соратниками (Вячеславом Шкрибляком и Виталием Устименко), по пути в РОВД он был избит из-за того, что попытался снимать всё происходящее на телефон. В милиции отрицают применение физического насилия к активистам.

26 ноября Приморский райсуд арестовал на 5 суток Черного, 27 ноября – на 3 суток Шкрибляка. У обоих есть 10 суток на апелляцию. До вынесения решения второй (апелляционной) инстанции активисты остаются на свободе.