Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сариуш-Вольский заявил журналистам после заседания фракции ЕНП в преддверие саммита “Восточного партнерства” в литовской столице.

“Миссия Кокса-Квасневского завершилась. Мы ее продлили один раз, второй раз, но мандат Европейского парламента был таким, что она завершается. Эта миссия была полезна для того, чтобы проверить возможности компромисса, но она свою роль не выполнила”, - сказал Сариуш-Вольский.

“Эта миссия держала нас под ложным впечатлением, что решение будет найдено, но в итоге она не была успешной”, - заявил он. Евродепутат допустил, что может быть новая миссия, но уже в другом формате.

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Как сообщал УНИАН, миссия Европарламента по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и бывшего министра МВД Юрия Луценко действовала с июня 2012 года.

В апреле Европарламент продлил работу миссии до середины ноября 2013 года. Позже – до саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

Сегодня, 28 ноября, в Вильнюсе украинская оппозиция обратилась к Европарламенту с просьбой продлить миссию Кокса-Квасневского.