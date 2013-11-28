Кокс и Квасневский готовы продолжить миссию в Украине, если их поддержит Европа

Бывший президент Европарламента Патрик Кокс заявляет о готовности продолжить миссию в Украине, если соответствующее решение будет принято Европарламентом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам в Вильнюсе.

«Мы готовы, в принципе, но это не наше решение», - сказал он. При этом он подчеркнул, что они с Александром Квасневским оба готовы, но все будет зависеть от обстоятельств.

«Это все будет (зависеть от) решения Европарламента, и все будет зависеть от обстоятельств. На этой неделе они одни, на следующей неделе - могут быть другие».

Вопрос, подпишет ли Украина Соглашение с ЕС, Кокс переадресовал Президенту Украины Виктору Януковичу.

По словам Кокса, ЕС сделал все возможное для подписания Соглашения об ассоциации. Но Украина приняла другое решение, и ЕС уважает выбор суверенного государства.

«Сегодня существует три варианта – «нет», «возможно» и «да». По-моему, ответ (Украины — УНИАН) сейчас «может быть». И мы это уважаем», - сказал Кокс.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 ноября, в Вильнюсе украинская оппозиция обратилась к Европарламенту с просьбой продлить миссию Пета Кокса и Александра Квасневского.

Как сообщил журналистам лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк, “мы обратились в Европейский парламент продлить миссию Кокса-Квасневского. Эта миссия имела целью сближать Украину с Европейским Союзом, эта миссия имела целью освободить Юлию Тимошенко, эта миссия имела целью сделать все для того, чтобы Украина подписала соглашение”.

Яценюк выразил надежду, что Европарламент примет соответствующее решение, и дальше продолжится борьба за то, чтобы Украина подписала Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Как сказал Яценюк, заявления, которые сегодня прозвучали от должностных лиц Евросоюза, дают уверенность, что миссия будет продлена.

Справка УНИАН. В мае 2012 года Президент Европарламенту Шульц и премьер-министр Украины Николай Азаров договорились о создании специальной Мониторинговой миссии Европарламента под руководством Кокса и Квасневского по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и бывшего министра МВД Юрия Луценко.

Миссия Европарламента действует с июня 2012 года.

В апреле Европарламент продлил работу миссии до середины ноября 2013 года. Позже – до саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе.