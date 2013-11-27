К Евромайдану в столице продолжают присоединяться киевляне

К участникам акции в поддержку европейской интеграции Украины, которая проходит на столичном Майдане Незалежности, продолжают присоединяться киевляне после завершения рабочего дня.

Как передает корреспондент УНИАН, количество людей на Евромайдане возрастает. Сейчас на Майдане продолжается митинг и раздаются патриотические песни. Студенты также читают стихи. Политиков на акции нет. Читайте также: На Майдане собралось около 3 тысяч митингующих, милиция разошлась Некоторые автомобили, проезжая по Крещатику, приветствуют митингующих сигналами клаксонов.

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