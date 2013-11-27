К Евромайдану в столице продолжают присоединяться киевляне
20:14, 27 ноября 2013Политика
2856
К участникам акции в поддержку европейской интеграции Украины, которая проходит на столичном Майдане Незалежности, продолжают присоединяться киевляне после завершения рабочего дня.
На столичном Майдане продолжается митинг
Как передает корреспондент УНИАН, количество людей на Евромайдане возрастает.
Сейчас на Майдане продолжается митинг и раздаются патриотические песни. Студенты также читают стихи. Политиков на акции нет.
Читайте также: На Майдане собралось около 3 тысяч митингующих, милиция разошлась
Некоторые автомобили, проезжая по Крещатику, приветствуют митингующих сигналами клаксонов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter