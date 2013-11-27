На Майдане собралось около 3 тысяч митингующих, милиция разошлась

Как передает корреспондент УНИАН, они слушают выступления общественных активистов и журналистов, греются возле импровизированных обогревателей, изготовленных из пустых металлических бочек, в которых горят дрова.

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Следует отметить, что из-за значительного похолодания особой популярностью в палаточном городке пользуются теплые вещи, которые в палаточный городок привезли небезразличные. Возле пункта обогрева работает пункт выдачи таких вещей.

В целом ситуация спокойная. Правоохранителей на Майдане Незалежности почти нет, только несколько десятков бойцов “Беркута” находятся возле металлического ограждения, за которым монтируется новогодняя елка.