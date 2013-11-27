В Харькове сторонники Тимошенко просят ее прекратить голодовку

В Харькове участники митинга по случаю Дня рождения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, который проходит перед ЦКБ “Укрзализницы”, просят своего лидера прекратить голодовку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на митинге заместитель председателя Харьковской городской ВО “Батькивщина” Николай Пахнин.

“Мы просим нашего лидера, ее здоровье очень важно, она, бесспорно, наш следующий Президент, Юля, не голодай”, - призвал Пахнин.

После этого участники митинга из всех регионов Украины стали скандировать “Юля, не голодай!”.

В эти минуты к больнице прибыли народные депутаты Украины Андрей Кожемякин и Роман Забзалюк.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Харьковского областной ВО “Батькивщина” Юлия Германова, несколько минут назад к Тимошенко пустили ее дочь и защитницу Евгению Тимошенко, в ближайшее время должны допустить защитника Тимошенко Сергея Власенко.

Как сообщал УНИАН, Тимошенко, которая находится в больнице "Укрзализницы" в Харькове, 25 ноября объявила голодовку в поддержку подписания Соглашения об ассоциации с ЕС на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 29 ноября.