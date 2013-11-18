Украина подпишет договор с ЕС, если решит вопрос Тимошенко - президент Литвы

"Вне всякого сомнения, соглашение может быть подписано, все условия для этого есть, договор подготовлен, остается закончить "домашнюю работу", которую знает сама Украина. Украина должна решить вопрос Тимошенко так или иначе, если это не будет сделано, соглашение не может быть подписано", - цитирует слова Грибаускайте интернет-портал Delfi.lt, сообщает РИА Новости.

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Киев рассчитывает подписать соглашение об ассоциации с ЕС на саммите "Восточного партнерства"в Вильнюсе 28-29 ноября, однако на сегодня еще не выполнено несколько условий, одно из них освобождение экс-премьера Юлии Тимошенко. Оппозиция предлагает принять законы о лечении осужденных за границей, чтобы Тимошенко выехала на лечение за пределы страны, однако в партии власти пока не соглашаются на предложенные варианты решения вопроса. Руководители миссии Европарламента ранее выражали надежду, что документ, который позволит экс-премьеру лечиться за границей, будет принят парламентом во вторник.