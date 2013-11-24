В Киеве продолжается Евромайдан без Кличко - ему не дали посадить самолет

Как передает корреспондент УНИАН, среди собравшихся - Юрий Луценко, Арсений Яценюк, Олег Тягнибок, Ирина Геращенко, дочь Юлии Тимошенко Евгения.

На митинге нет председателя партии “УДАР” Виталия Кличко. По некоторым данным, он возвращался из США со дня рождения дочери, но якобы из-за погодных условий самолету, в котором он находился, не разрешили посадку в Киеве.

По информации пресс-службы партии «УДАР», самолет сел в другом городе, и сейчас Кличко едет на автомобиле, чтобы принять участие в митинге в столице. В шествии в поддержку евроинтеграции принял участие его брат Владимир Кличко, который прошел вместе с митингующими по Крещатику и выступил на Европейской площади.

Первой на митинге выступает дочь экс-премьер-министра.