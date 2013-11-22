Запад возмущен отказом Украины от ассоциации, в СМИ заговорили о холодной войне

На первых страницах западных изданий запестрели сотни статей о нашей стране, в которых сложившуюся ситуацию сравнивают с холодной войной.

Напомним, вчера, 21 ноября, правительство Украины не только сообщило о приостановке переговоров по ассоциации с Евросоюзом, но и о развороте в сторону России. Киев объявил о возобновлении «активного диалога по оживлению торгово-экономических связей» с Москвой, что было расценено многими европейскими дипломатами как личный проигрыш в политической игре, сообщает forbes.ua.

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«Соглашение об ассоциации не будет подписано в Вильнюсе. Наша миссия завершается. Жаль, что у нее – такой финал», – выразил сожаление экс-президент Польши Александр Квасьневский, курировавший переговоры Украины об ассоциации с ЕС.

«Хотя вчерашнее решение обусловлено экономическими трудностями, беспрецедентное давление со стороны России также сыграло роль. Россияне использовали весь арсенал своих возможностей в Украине. Все украинские президенты будут стремиться балансировать между своим крупным соседом на Востоке и Западом», – резюмировал в эфире польского телеканала TVN24 Александр Квасьневский.

Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Литвы, который должен был на следующей неделе принимать судьбоносную встречу в Вильнюсе, заметил, что Украина долгое время «посылала смешанные месседжи», и поэтому непонятно, действительно ли Киев окончательно решил отвернуться от Европы, или же он стремится повысить ставки в игре.

«Не стану отрицать, я не очень оптимистичен. Но это еще не конец игры… Впрочем, если Украина упустит шанс подписать сделку на следующей неделе в Вильнюсе, ее перспективы сделать это в будущем приблизятся к нулю», – передает издание Voice of America заключение Линаса Линкявичюса.

Пугая Украину тем, что Европа захлопнет перед ней двери, европейские политики озвучивают мрачные прогнозы для нашей страны. Западные издания широко растиражировали заявление, написанное в микроблоге Twitter министром иностранных дел Швеции Карлом Бильдтом.

«Правительство Украины неожиданно глубоко поклонилось Кремлю. Очевидно, сработала политика жесткого давления. Этот шаг может убить надежды Киева на получение иностранных инвестиций. Экономика Украины может пойти на спад», – написал Карл Бильдт.

Председатель Евросоюза по иностранным делам Кэтрин Эштон в своем заявлении дважды подчеркнула, что вчерашнее решение украинского правительства должно разочаровать не только ЕС, но и народ Украины. По ее словам, наша страна лишила себя возможности «переменить начавшийся тренд сокращения прямых иностранных инвестиций в Украину», а также стать более свободной и процветающей.

Накаляющие атмосферу заявления и ультиматумы, по словам экспертов, соответствуют духу давно ушедшей эпохи конфронтации Запада с СССР. Также аналитики выражают недоумение тем, что Евросоюз так бескомпромиссно привязал освобождение Юлии Тимошенко к вступлению Украины в торговую ассоциацию.

«В современном глобализированном мире диалог ведется терминами времен холодной войны ХХ века. Требование ЕС об освобождении Тимошенко было ошибкой. Ее история – это часть прошлого Украины, а не часть того будущего, которого хочет ЕС», – отмечает Эвальд Бёльке, возглавляющий центр изучения России, Украины и Белоруссии в Германском совете внешней политики.

Вместе с европейскими дипломатами выражают досаду и политики США. Представители Белого дома пугают Украину тем, что Россия убедилась в результативности введения санкций против Киева и теперь продолжит вести экономическую войну, чтобы препятствовать сближению с Западом.

«Это грустный день для Украины и Европы. Это сигнал международному сообществу о том, что оно не должно бездействовать, когда Россия пытается диктовать условия соседям», – охарактеризовал вчерашние события Элиот Энджел, конгрессмен-демократ, возглавляющий комитет по иностранным делам в Палате представителей США.

Тем временем вещающие для Запада российские издания призывают Европу не грустить об Украине. Кремль под видом экспертных мнений предлагает европейцам идеи о том, что наша страна – маловажная, и к тому же пребывает в глубочайшем упадке.

«Украина не представляет жизненной важности для ЕС. Она часть геополитической шахматной игры… Проблема в том, что Украина в ужасных экономических потугах. Страна в 2-6 месяцах от дефолта. Они не могут занимать деньги на рынках. У них дефицит и множество проблем с удержанием стабильного валютного курса», – приводит англоязычный новостной портал RT мнение управляющего директора Anyatta Capital Эрика Крауса.

Издание объяснило европейцам и причину отказа Украины от евроинтеграции. Как сообщила RT, Россия имеет «средства и желание» дать Украине то, что ей нужно – денег, тогда как Европейский Союз предложил лишь «много слов».