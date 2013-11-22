Азаров говорит, что решение отложить ассоциацию с ЕС является тактическим

Об этом заявил в пятницу премьер-министр Николай Азаров, выступая в Верховной Раде, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

"Решение приостановить подписание Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом - тяжелое, но единственно возможно в той экономической ситуации, которая сложилась в Украине. Это решение продиктовано исключительно экономическими причинами и носит тактический характер, однако не изменяет стратегического направления развития Украины, закрепленного в законе о принципах внутренней и внешней политики", - сказал Азаров.

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В то же время он заверил, что и Президент, и правительство продолжат курс реформ, направленных на евроинтеграцию.