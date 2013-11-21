Рыбак попросил ускорить подготовку согласованного законопроекта по Тимошенко
11:34, 21 ноября 2013Политика
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Владимир Рыбак попросил председателя Рабочей группы по подготовке закона о лечении осужденных ускорить подготовку согласованного документа
Председатель ВР Владимир Рыбак
Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак обратился к председателю Рабочей группы по подготовке законопроекта о лечении осужденных за рубежом, народного депутата от Партии регионов Геннадия Васильева с просьбой ускорить подготовку согласованного законопроекта.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рыбак заявил на заседании парламента после того как депутаты не поддержали ни один из 6 соответствующих законопроектов.
Он отметил, что необходимо наработать и внести на рассмотрение парламента законопроект, “который Верховная Рада должна рассмотреть”.
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