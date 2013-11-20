Азаров встретился с Медведевым, чтобы обсудить экономические вопросы

Премьер-министр Украины Николай Азаров и глава правительства России Дмитрий Медведев начали двустороннюю встречу.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча началась в 17.40 по киевскому времени.

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Как сообщал УНИАН, в ходе заседания Совета глав правительств стран-участниц СНГ, которое проходит в Санкт-Петербурге, среди прочих главы правительств намерены рассмотрят вопрос о выполнении Договора о зоне свободной торговли СНГ.

Во время встречи с Медведевым планируется обсуждение вопросов, касающихся газовой сферы и взаимной торговли.