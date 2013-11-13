Азаров рассказал о "вопросе №1" для экономики Украины

Как переедает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание правительства.

«Вопрос №1 для национальной экономики – нормализация отношений с Россией», - отметил Азаров.

По его словам, это можно считать приказом власти от реального сектора экономики.

«Промышленники и предприниматели решение этой проблемы (нормализация отношений с Россией – УНИАН) связывают с возможностью преодолеть негативные тенденции», - отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, Президент 12 ноября провел встречу с представителями УСПП и ФФУ и обсудил с ними проблемы развития экономики государства.

На встрече предприниматели попросили Президента перенести на один год подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, чтобы они могли подготовиться к работе в новых условиях.

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Также Азаров заявил, что Виктор Янукович поручил Кабинету министров предпринять целый ряд мер для разблокирования отношений с Российской федерацией.

«Урегулированию возникших двусторонних отношений была посвящена встреча на уровне президентов Украины и России. Это главная позиция и всех моих переговоров с главой правительства РФ», - отметил Азаров.

Он напомнил, что во время последней встречи было достигнуто взаимопонимание, что сложившаяся ситуация не соответствует долгосрочным отношениям.

«Есть договоренность об урегулировании целого ряда проблем. Поэтому Президент Украины поручил правительству предпринять целый ряд мер для разблокирования отношений с Российской федерацией. Мы должны ускорить гармонизацию таможенных правил и технических регламентов, норм, определяющих происхождение страны товара, и других технических вопросов», - сказал Азаров.

Премьер подчеркнул, что первоочередным вопросом является защита национальных интересов.