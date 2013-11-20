Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто
14:50, 20 ноября 2013Политика
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Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Игорь Калетник закрыл сегодняшнее заседание парламента
Игорь Калетник закрыл заседание Рады
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Игорь Калетник закрыл сегодняшнее заседание парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, под конец сегодняшнего заседания в сессионном зале присутствовала почти половина депутатов.
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В частности, во время последнего голосования были зарегистрированы всего 176 депутатов.
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