Сегодняшнее заседание Верховной Рады закрыто

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Игорь Калетник закрыл сегодняшнее заседание парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, под конец сегодняшнего заседания в сессионном зале присутствовала почти половина депутатов.

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В частности, во время последнего голосования были зарегистрированы всего 176 депутатов.