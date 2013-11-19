Рыбак закрыл утреннее заседание парламента
14:16, 19 ноября 2013Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак закрыл утреннее заседание парламента.
Рыбак завершил утреннее заседание ВР / Фото А. Аронца
Как передает корреспондент УНИАН, перед этим народный депутат Украины от «УДАРа» Павел Розенко, во время рассмотрения вопроса об изменениях в Бюджетный кодекс относительно обеспечения углем или торфяными брикетами, заметил, в частности, что есть много жалоб шахтеров на задержки выплат из Фонда социального страхования.
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Так, Розенко попросил считать его выступление депутатским обращением и навести порядок в выплатах шахтерам.
В свою очередь, Рыбак отметил, что по соответствующему вопросу относительно выплат шахтерам должен состояться доклад на Часе вопросов к правительству 22 ноября, о чем он напишет соответствующее письмо.
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