Рыбак закрыл утреннее заседание парламента

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим народный депутат Украины от «УДАРа» Павел Розенко, во время рассмотрения вопроса об изменениях в Бюджетный кодекс относительно обеспечения углем или торфяными брикетами, заметил, в частности, что есть много жалоб шахтеров на задержки выплат из Фонда социального страхования.

Читайте также: Проекты по Тимошенко рассматривать не будут - Рыбак

Так, Розенко попросил считать его выступление депутатским обращением и навести порядок в выплатах шахтерам.

В свою очередь, Рыбак отметил, что по соответствующему вопросу относительно выплат шахтерам должен состояться доклад на Часе вопросов к правительству 22 ноября, о чем он напишет соответствующее письмо.