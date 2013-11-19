ВР приняла закон, по которому уход за ребенком до трех лет засчитывается в страховой стаж

Верховная Рада Украины приняла поданный правительством закон о внесении изменения в статью 7 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, обусловленными похоронами" относительно зачисления в страховой стаж периода отпуска для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 333 народных депутата из 392, зарегистрированных в сессионном зале.

Так, в абзаце втором части первой статьи 7 Закона Украины “Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, обусловленными похоронами”, устанавливается, что период отпуска для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, получение выплат по отдельным видам общеобязательного государственного социального страхования, кроме пенсий всех видов (за исключением пенсии по инвалидности), включается в страховой стаж как период, за который уплачены страховые взносы, исходя из размера минимального страхового взноса.

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Заключительными положениями устанавливается, что данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Также устанавливается, что в случае, если лица находились в отпуске для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста в период с 1 января 2011 года до вступления в силу данного закона, время отпуска засчитывается в страховой стаж.