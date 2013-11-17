Азаров пообещал студентам возможность профессиональной реализации

Правительство Украины реализует комплекс оперативных и стратегических мероприятий по обеспечению реальных возможностей социального и профессионального становления студенческой молодежи.

Об этом говорится в поздравлении премьер-министра Украины Николая Азарова по случаю Международного дня студента, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.

Как отметил премьер-министр, Международный день студента ассоциируется с молодостью, романтикой и радостью и имеет особое значение, как символ единения, повышения роли студенчества в общественной и политической жизни государства. «Студенчество является движущей силой социальных процессов, именно вы будете строить будущее Украины», - отметил Азаров, обращаясь к студенческой молодежи.

Читайте также: Азаров просит студентов сообщать о денежных взносах в вузах

Он подчеркнул, что ему «приятно сегодня констатировать рост спроса на качественное высшее образование, которое должно вывести наш интеллектуальный и производственный потенциал на мировой рынок высоких технологий и, как следствие, создать новый интеллектуальный контур страны, который будет включать комплекс «наука – образование – производство».

Азаров пожелал студентам творческого вдохновения, настойчивости и успехов во всех добрых начинаниях, осуществление их мечты и жизненных планов.