17 ноября отмечается Международный день студентов. Согласноодним данным, он был учрежден в 1941 г. в Лондоне на международной встрече студентов стран, боровшихся против фашизма. Другие источники утверждают, что в 1946 году в Праге. Дата установлена в память чешских студентов - героев Сопротивления.

28 октября 1939 г. в оккупированной фашистами Чехословакии пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства (28.10.1918). Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал.

Похороны Яна Оплетала 15 ноября 1939 г. снова переросли в акцию протеста. Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября гестаповцы и эсэсовцы рано утром окружили студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь в Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили без суда в застенках тюрьмы в пражском районе Рузине. По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца войны.

Сегодня Международный день студентов является символическим объединением студентов всех факультетов и всех учебных заведений. Проведению Международного дня студентов предшествует международная студенческая неделя борьбы за мир и дружбу (10-17 ноября).