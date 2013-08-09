Азаров просит студентов сообщать о денежных взносах в вузах
Премьер-министр Николай Азаров намерен дать министру образования и науки Дмитрию Табачнику распоряжение прекратить практику внесения обязательных благотворительных взносов в вузы для абитуриентов и студентов, поступающих в магистратуру, при поселении в общежития.
Об этом он сообщил в ходе общения с пользователями Facebook.
"Очень приятно отметить, что большая работа, проводимая по совершенствованию организации вступительной кампании, наконец-то дала хороший позитивный результат, и в этом году она прошла исключительно организованно и практически нет критических замечаний. Что же касается обязательных благотворительных взносов, то я как премьер-министр отдам соответствующее распоряжение министру образования о немедленном прекращении подобной практики", - подчеркнул Азаров.
По теме: "Студенческая защита": вузы не вправе требовать благотворительные взносы
Он предупредил, что при наличии таких фактов руководители высших учебных заведений будут освобождаться от занимаемой должности.
Также глава правительства попросил всех студентов, с которых требуют так называемые благотворительные взносы, сообщать об этом правительству.