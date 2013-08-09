Азаров просит студентов сообщать о денежных взносах в вузах

23:19, 09 августа 2013
Общество
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Премьер-министр Николай Азаров намерен дать министру образования и науки Дмитрию Табачнику распоряжение прекратить практику внесения обязательных благотворительных взносов в вузы для абитуриентов и студентов, поступающих в магистратуру, при поселении в общежития.

Об этом он сообщил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Очень приятно отметить, что большая работа, проводимая по совершенствованию организации вступительной кампании, наконец-то дала хороший позитивный результат, и в этом году она прошла исключительно организованно и практически нет критических замечаний. Что же касается обязательных благотворительных взносов, то я как премьер-министр отдам соответствующее распоряжение министру образования о немедленном прекращении подобной практики", - подчеркнул Азаров.

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Он предупредил, что при наличии таких фактов руководители высших учебных заведений будут освобождаться от занимаемой должности.

Также глава правительства попросил всех студентов, с которых требуют так называемые благотворительные взносы, сообщать об этом правительству.

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