Президент Польши извинился перед Россией за погромы националистов

Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире радиостанции ZET. Произошедшее около дипмиссии Коморовский назвал «абсолютным скандалом, который никак нельзя оправдать».

Коморовский признал, что российской стороне стоит направить официальные извинения от лица Польши. Глава государства подчеркнул, что действиям погромщиков нет оправданий, и добавил, что существуют многочисленные силы, которые стремятся представить Польшу русофобским государством, сообщает Lenta.ru.

С требованием официальных извинений к польскому послу в Москве ранее обратился МИД России. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что польские власти не обеспечили безопасность дипмиссии и это привело к фактической временной остановке ее работы. В частности, МИД указал на неэффективную работу полиции, которая не сумела предотвратить «разгул распоясавшихся молодчиков».

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Беспорядки у посольства России в Варшаве произошли во время «Марша независимости», который ежегодно устраивают польские националисты. Погромщики, в частности, сожгли российский флаг и расположенную возле здания дипмиссии полицейскую будку. 13 ноября ответную акцию провела возле польского посольства в Москве незарегистрированная партия «Другая Россия»: активисты бросили в сторону диппредставительства несколько дымовых шашек.