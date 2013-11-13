В Москве посольство Польши забросали файерами

Три человека задержаны в центре Москвы за нарушение общественного порядка, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Источник в правоохранительных органах города рассказал, что задержали молодых людей за то, что они в среду днем закидали посольство Польши в Москве файерами.

Акция в Москве прошла после того, как 11 ноября в Варшаве польские националисты и правые радикалы провели "Марш независимости", во время которого у ворот российского посольства была подожжена полицейская будка, а в сторону дипмиссии летели камни, файеры и петарды. До этого демонстранты устроили в центре города драку, сожгли инсталляцию в форме радуги и несколько автомобилей. Город оценил ущерб от действий хулиганов в 40 тысяч долларов, оценка ущерба имуществу посольства пока не завершена.

Президент Польши Бронислав Коморовский попросил у России извинений за "абсолютно скандальные события у российского посольства".

Как сообщил МИД России, жители Варшавы также извинились перед россиянами за акцию праворадикалов и принесли цветы к посольству РФ.