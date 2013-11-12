Успех Украины в Вильнюсе погубит политическую карьеру Тимошенко и Яценюка - политолог

Именно поэтому оппозиционные партии, в первую очередь «Батькивщина», инициируют заведомо непроходные законопроекты, которые могли бы решить «вопрос Тимошенко» и не соглашаются на варианты, которые предлагают представители власти.

Такое мнение высказал политический эксперт Владимир Цыбулько. По его мнению, успех Украины на Вильнюсском саммите, который пройдет в конце ноября текущего года, будет означать конец политической карьеры как самой Тимошенко, так и нынешнего лидера ее партии — Арсения Яценюка.

«Завершение сюжета с Тимошенко открывает прямую дорогу к успеху в Вильнюсе, поэтому партийный эгоизм в первую очередь «Батькивщины» фактически связывает всю оппозицию. И результатом такого ограничения инициативы, скорей всего, будет дальнейшее определение УДАРа в вопросе Тимошенко в прагматическую сторону. Шанс на принятие будет иметь закон, не отяжеленный политикой. В вопросе Тимошенко нужно избежать персонификации закона, в то же время именно «Батькивщина» делает ставку на политизацию и персонификацию. Успех Януковича в Вильнюсе фактически переходит в конец политической карьеры не только Тимошенко, а и Яценюка. Поэтому таким странным образом эгоистические интересы «Батькивщины» начинают гармонизировать с интересами противников украинской евроинтеграции», — сказал Цыбулько.

Он отметил, что оппозиционным лидерам, которые уже выстроили свои стратегии на президентские выборы 2015 года, Юлия Тимошенко нужна лишь для эксплуатации ее образа мученицы, но никак не в статусе активного участника кампании. Кроме того, по мнению Цыбулько, эксплуатация «вопроса Тимошенко» позволяет оппозиции не касаться более серьезных вопросов, которые сегодня волнуют общество, например, экономических.

«Тимошенко нужна лидерам оппозиции как маркер их оппозиционности, поскольку все три года после президентских выборов оппозиция идеологически подпитывалась от консервации финальной пары последних выборов, а именно борьбы и единства противоположностей Януковича-Тимошенко. В таком случае лидерам оппозиции Тимошенко нужна как икона оппозиционности, но не как активный участник кампании. Борьба за освобождение Тимошенко позволяет оппозиционерам прикрыть свою никчемность и интеллектуальную импотенцию как в экономических программах, так и юридических инициативах. Участие же Тимошенко в качествекандидата в президентской избирательной кампании разрушит все сложившиеся балансы. Поэтому лидеры и инвесторы «Батькивщины» в ее нынешнем состоянии ограничили влияние собственно Тимошенко на партийный аппарат», — констатировал эксперт