Посол Литвы: не забывайте, что не ЕС вступает в Украину, а Украина - в ЕС

Об этом он сказал в эфире Шустер Live, пишет Украинская правда.

"Европейский союз – это 28 стран и где-то близко 500 млн. людей. И Украине не удалось убедить все 500 млн. людей и все 28 стран на счет избирательного правосудия. Пример Юлии Тимошенко воспринимается исключительно как пример избирательного правосудия. И время здесь решающее значение имеет", - заявил Вайтекунас.

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"18 ноября собирается Совет Европы, а 28 происходит саммит в Вильнюсе, во время которого будет или не будет подписана ассоциация Украины с ЕС", - подчеркнул он.

"Я очень надеюсь, что будет подписана. Но я скажу очень просто: не забывайте, что не Европейский союз вступает в Украину, а Украина вступает в Европейский союз", - добавил посол.

Как ожидается, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС должно состояться на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе в конце ноября.