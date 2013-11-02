Администрация Президента не рассматривает вариантов переноса соглашения с ЕС на 2014 год

В Администрации Президента Украины не рассматривают возможность перенесения процедуры подписания соглашения с Евросоюзом на 2014 год и рассчитывают успеть с выполнением всех обязательств к саммиту в Вильнюсе в ноябре.

Об этом сказала «Голосу Америки» советник Президента Украины по вопросам конституционно-правовой модернизации Марина Ставнийчук.

По ее словам Президент Виктор Янукович не имеет плана «Б» на случай неподписания в этом году Соглашения об ассоциации с ЕС.

«Украина, собственно, сегодня работает, серьезно работает, динамично работает над теми обязательствами, которые мы взяли с точки зрения ассоциации на Вильнюсском саммите, и над выполнением стоящих перед ней задач», - заявила Ставнийчук.

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«То, что парламент рассмотрел в первом чтении законопроект, касающийся вопроса независимости, усиления независимости судейского корпуса, то, что представлен соответствующий законопроект о прокуратуре и в ближайшее время будет внесен в парламент, то, что в парламент внесен соответствующий законопроект, касающийся вопросов совершенствования избирательного законодательства, и целый ряд других вопросов свидетельствуют, что мы очень динамично и настойчиво работаем над теми вопросами, которые необходимо решить к Вильнюсскому саммиту», - заявила советник Президента.

Ставнийчук считает, что у Украины еще есть время, чтобы выполнить свои обязательства.

«Таким образом, на сегодняшний день стоит задача исключительно плана «А» – все-таки отработать те позиции, которые связаны с европейской ассоциацией», - отметила Ставнийчук.

Источник: http://ukrainian.voanews.com/content/eu-ua-plan-b/1780918.html

Как ожидается, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС должно состояться во время саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе в конце ноября.

30 октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Евросоюз может перенести подписание соглашения с Украиной на 2014 год, если украинская власть не успеет выполнить все необходимые условия к саммиту "Восточного партнерства".