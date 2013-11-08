Заседание ВР завершилось, следующее состоится 19 ноября - Калетник
13:45, 08 ноября 2013Политика
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Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Игорь Калетник объявил о закрытии сегодняшнего заседания парламента.
Калетник закрыл сегодняшнее заседание Верховной Рады
Как передает корреспондент УНИАН, после голосования в первом чтении за законопроекты о прокуратуре и совершенствовании избирательного законодательства депутаты продолжили свои выступления в рамках раздела “Разное”.
После этого Калетник объявил о завершении сегодняшней работы парламента и напомнил, что на будущей неделе депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях.
“Очередное пленарное заседание состоится во вторник, 19 ноября, в 10 часов”, - сказал Калетник.
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