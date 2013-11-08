Заседание ВР завершилось, следующее состоится 19 ноября - Калетник

Как передает корреспондент УНИАН, после голосования в первом чтении за законопроекты о прокуратуре и совершенствовании избирательного законодательства депутаты продолжили свои выступления в рамках раздела “Разное”.

После этого Калетник объявил о завершении сегодняшней работы парламента и напомнил, что на будущей неделе депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях.

“Очередное пленарное заседание состоится во вторник, 19 ноября, в 10 часов”, - сказал Калетник.