ВР создала рабочую группу для подготовки закона о лечении Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 289 народных депутатов из 393, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте также: Яценюк заявляет, что власть отклонила все законопроекты оппозиции по Тимошенко

Депутаты поддержали образование этой рабочей группы на пропорциональной основе.

Кроме того, руководители фракций должны подать свои предложения относительно количественного и личного состава этой рабочей группы.