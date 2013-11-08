ВР создала рабочую группу для подготовки закона о лечении Тимошенко

13:17, 08 ноября 2013
Политика
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Верховная Рада образовала временную рабочую группу для подготовки и доработки законопроектов относительно возможности лечения за границей лиц, приговоренных к лишению свободы.

ВР создала рабочую группу для подготовки закона о лечении Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 289 народных депутатов из 393, зарегистрированных в сессионном зале.

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Депутаты поддержали образование этой рабочей группы на пропорциональной основе.

Кроме того, руководители фракций должны подать свои предложения относительно количественного и личного состава этой рабочей группы.

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