ВР создала рабочую группу для подготовки закона о лечении Тимошенко
13:17, 08 ноября 2013Политика
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Верховная Рада образовала временную рабочую группу для подготовки и доработки законопроектов относительно возможности лечения за границей лиц, приговоренных к лишению свободы.
ВР образовала рабочую группу для подготовки законопроектов по лечению осужденных за границей
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 289 народных депутатов из 393, зарегистрированных в сессионном зале.
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Депутаты поддержали образование этой рабочей группы на пропорциональной основе.
Кроме того, руководители фракций должны подать свои предложения относительно количественного и личного состава этой рабочей группы.
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