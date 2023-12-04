Один из сообщников политика сейчас находится в розыске, материалы в отношении него выделены в отдельное производство.

Завершено следствие в отношении народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько, уличенному во взяточничестве. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

"1 декабря 2023 года НАБУ и САП завершили расследование по делу в отношении действующего народного депутата Украины и его сообщника, уличенных на получении неправомерной выгоды в сумме 85 тыс. долл. США", – говорится в сообщении.

По данным следствия, народный избранник (одновременно – председатель Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины) предложил предпринимателю получить под обработку землю, которая находилась в постоянном пользовании госпредприятий. За каждый гектар земли и непрепятствование своей деятельности аграрий должен был предоставить 130 долларов США неправомерной выгоды.

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В результате достигнутых договоренностей, за предоставление для обработки земель площадью 1700 га одного из государственных предприятий сумма неправомерной выгоды составила 221 тыс. долл. США. Из них 85 тыс. долл. США предприниматель должен был передать авансом до начала обработки.

Во время передачи этих средств нардепа и двух его сообщников разоблачили "на горячем". В тот же день ему сообщили о подозрении, напомнили в НАБУ.

Отмечается, что материалы в отношении другого сообщника, который на данный момент находится в розыске, выделены в отдельное производство. Расследование указанных фактов начато по заявлению предпринимателя.

Дело Анатолия Гунько

Как сообщал УНИАН, Анатолия Гунько вместе с двумя сообщниками задержали 8 августа. По данным правоохранителей, депутат предложил предпринимателю получить землю под обработку. Эта земля принадлежит государству и находится в сфере управления Национальной академии аграрных наук.

Гунька разоблачили "на горячем" при получении первого транша взятки в 85 тыс. долларов.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 9 августа информировали, что объявили о подозрении во взяточничестве народному депутату уличенному на получении неправомерной выгоды вместе с двумя пособниками. Преступление квалифицировали по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Согласно Уголовному кодексу, нардепу грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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