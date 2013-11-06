Регионал предлагает признать Тимошенко инвалидом и амнистировать

"Почему медики не подают на комиссию? Почему не признают ее инвалидность? Человек болеет уже почти два года. Нужно признать ее инвалидом, кому-то из оппозиционеров надо внести закон об амнистии", - отметил Бондик в эфире телеканала ТВi, пишет Gazeta.ua.

Он уточнил, что помилование — это вопрос президента, а амнистия — вопрос закона, то есть Верховной Рады.

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"Тимошенко не соглашается на помилование, там требуется особая ее просьба. Но у нее есть право лечиться. Она — осуждена, есть приговор, не отмененный всеми инстанциями. Но кто отобрал у нее право на лечение?" - поинтересовался "регионал".

Экс-нардеп пояснил, что на лечение Тимошенко может отправиться благодаря амнистии.

"А закон об амнистии я, к сожалению, не видел в парламенте", - подчеркнул Бондик.

Напомним, 24 октября оппозиция внесла в Раду законопроект о полной индивидуальной амнистии для Тимошенко. По мнению правозащитников, этот документ является юридическим нонсенсом.