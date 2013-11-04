В ЕС считают, что уголовные дела против Тимошенко не препятствуют помилованию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Томбинский сказал сегодня в Донецке на брифинге после встречи со студентами университета.

«Вопрос помилования можно поставить только в отношении тех лиц и в таких обстоятельствах, когда судебный процесс уже закончен. В отношении же лиц, дела против которых еще открыты, действует презумпция невиновности, которая является доминантным принципом правовой системы», - сказал посол ЕС.

«Поэтому я не понимаю, в чем связь других дел, которые до сих пор открыты», - добавил Томбинский.

Отвечая на вопрос о том, уменьшатся ли шансы Украины на подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, если Тимошенко не освободят из заключения до саммита в Вильнюсе, Томбинский сказал: «Это ответственность лидеров Украины и Европейского Союза, но также нужно взвесить, какие средства с этим связаны».

Как сообщал УНИАН, в начале октября наблюдатели от Европейского парламента Александр Квасневский и Пэт Кокс передали Президенту Украины Виктору Януковичу ходатайство о помиловании экс-премьера "для юридической легализации возможности выезда Тимошенко за границу".

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Позже они заявили, что считают законопроект народного депутата Анжелики Лабунской (внефракционная) наиболее оптимальным для достижения консенсуса в вопросе лечения осужденных за границей.

Всего в ВР зарегистрированы 4 законопроекта, открывающие возможности для лечения осужденных за границей.

1 ноября Тимошенко заявила, что полностью поддерживает законопроект Лабунской и просит оппозицию без дискуссии и внесения поправок проголосовать за него.

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ.

Она отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове. В мае 2012 года экс-премьер была госпитализирована в ЦКБ «Укрзализницы» из-за заболевания позвоночника.

Процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите», которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и дать рекомендации относительно продолжения ее реабилитации.

1 июля дочь экс-премьера Евгения Тимошенко заявила, что врачи ее матери из берлинской клиники «Шарите» рекомендуют своей пациентке как можно скорее сделать операцию.