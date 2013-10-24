В ПР считают, что отдельного закона для Тимошенко быть не может

Об этом он сказал в кулуарах ВР в четверг, 24 октября.

«В мире нет законов с фамилиями людей. Это авторитаризм и диктатура. Почему бы тогда БЮТу не принять закон, Юлия Тимошенко - пожизненный Премьер-министр Украины и передает эту должность по наследству? А Александр Турчинов – Генеральный секретарь ООН? Законы устанавливают правила и нормы для всех, а не принимаются под отдельных лиц! Я считаю, что проект Арсения Яценюка нивелирует принцип равенства всех перед законом», - отметил Михаил Чечетов.

По его словам, Украина выполнила решение ЕСПЧ в отношении экс-премьера на 100% и не требует никаких дополнительных законов. «Это вам подтвердят в ЕСПЧ. А подобные предложения оппозиции имеют одну цель – сорвать вильнюсский саммит и подписание Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом», - подчеркнул политик.

«Какие бы законы мы не принимали и какие права бы не давали Юлии Тимошенко, она будет делать все, чтобы не выйти до саммита из больницы. Для оппозиции важнее сорвать нам саммит, чем получить лечение экс-премьера за рубежом. Это грубая тактика оппозиционеров. Они предлагают заведомо неприемлемые или невыполнимые варианты, чтобы обвинить власть в нежелании договариваться», - добавил он.

«Если мы подпишем Соглашение об ассоциации с ЕС, у оппозиции не останется козырей на выборы - 2015. И это волнует ее представителей больше, чем судьба Юлии Тимошенко и судьба Украины, которая имеет шанс стать ближе к Европе. Такими действиями оппозиция предает национальные интересы, граждан и своих избирателей с целью завести ситуацию в тупик. Мы этого не допустим», - резюмировал парламентарий.